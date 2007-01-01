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Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала мигрантов

Дмитрий Ивьев

46-летняя женщина прописала в своей квартире семь иностранцев, хотя никто из них там не жил, рассказали 25 июля в полиции.

Дмитрий Ивьев 358 Читайте KP40.RU: