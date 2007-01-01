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Криминал

Житель Тарусы угрожал полицейскому гирей и укусил его за палец

22-летнему виновнику вынесли приговор, сообщили 24 июля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:23 сегодня
0 103
Читайте KP40.RU:

За применение насилия в отношении представителя власти его оштрафовали на 70 000 рублей.

Инцидент произошел 12 февраля. В тот день наряд полиции вызвали на улицу Миронова, где молодой человек был в состоянии наркотического опьянения и вел себя агрессивно.

Он угрожал, что бросит в полицейских металлическую гирю. А когда стражи застегивали наручники, он укусил одного полицейского за палец, а второго ударил ногой по колену.

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Лента комментариев
stepa111

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