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Криминал

В Калужской области водитель попался с поддельным удостоверением

Инспекторы задержали мужчину в Дзержинском районе.
Дмитрий Ивьев
11:45 сегодня
0 444
Читайте KP40.RU:

О возбуждении уголовного дела сообщили в среду, 24 июля, в региональном управлении МВД.

Водителю грозит до года лишения свободы за использование подделки.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

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маэстро 🤧😂

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