Калужанка отдала деньги мошенникам, пытаясь забронировать туристическую поездку
Об этом случае в среду, 24 июля, рассказали в полиции.
Женщина хотела купить путевку, но график работы турагентства ее не устроил. Тогда она стала искать информацию в интернете.
На тематическом сайте на странице турфирмы с ней через комментарии связалась якобы представительница этой организации.
Она рассказала о вариантах поездок и попросила предоплату.
Как выяснилось позже, это была мошенница, которая не имеет отношения к турагентству.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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