Калужанка отдала деньги мошенникам, пытаясь забронировать туристическую поездку

Об этом случае в среду, 24 июля, рассказали в полиции.

Женщина хотела купить путевку, но график работы турагентства ее не устроил. Тогда она стала искать информацию в интернете.

На тематическом сайте на странице турфирмы с ней через комментарии связалась якобы представительница этой организации.

Она рассказала о вариантах поездок и попросила предоплату.

Как выяснилось позже, это была мошенница, которая не имеет отношения к турагентству.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.