+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка отдала деньги мошенникам, пытаясь забронировать туристическую поездку
Криминал

Калужанка отдала деньги мошенникам, пытаясь забронировать туристическую поездку

Об этом случае в среду, 24 июля, рассказали в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:02 сегодня
0 357
Читайте KP40.RU:

Женщина хотела купить путевку, но график работы турагентства ее не устроил. Тогда она стала искать информацию в интернете.

На тематическом сайте на странице турфирмы с ней через комментарии связалась якобы представительница этой организации.

Она рассказала о вариантах поездок и попросила предоплату.

Как выяснилось позже, это была мошенница, которая не имеет отношения к турагентству.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
15:08 сегодня
1 650
Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
Происшествия
В Калуге 14-летний мотоциклист врезался во внедорожник
12:22 сегодня
1 621
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Ждём финала: будущее двух исторических зданий в Калуге очень туманно
11:54 сегодня
1 863
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

...
Общество
24 июля появился город Обнинск
10:48 сегодня
3 4833
Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
10:23 сегодня
3 1862
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
Спорт
Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
09:58 сегодня
2 678
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
Общество
«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 3536
Василёк

маэстро 🤧😂

...
Статьи, аналитика, репортажи
Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
23:35 23.07
1 904
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 694
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 933
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik55a1hBMEpCQmVyaEdGcXFlRFJDZVE9PSIsInZhbHVlIjoibVBRZFFKT2FJaTlPZkdrUU52dUplcitiampSOVZxanFiS3o3VWZEbEwyWldyRXZqOEUxREJBM2RGUGdwVnhYc0sxUzdwdUF1WjErSncwU1h3Q3FvRzBtYUUxVjltbFFiUnQ4TjBsY2xMYzZGdTY3YUozZ3YvSWZsUm1LMEMxZDNpd3E4bzdRdkNsU1NZUjJnMWlrcWZGaEhjMkMxUWNzUkt5OEYrT1hPMnROZmFSOWptUTNPMDBwcXRIK21odlZqaFpkZ0o0ckphcGdxenFUUGNWazg1Ulhwdk1kNFR1aXhiOXlrbUR2WlhXWkFYeTRET2hxbkV2blFPbjIzS1NRRkp5clFjbzFHazUvclVZcGFXWWtOc09vcytyMGJMcDFZQ0czU3p3enZIa1JNa2lNWElNejRzbldNdjd1RTMzVXhJcVNuMFM1V3c4dWdzQmFZRGdCTXRINkZ3L3NDV1VlTllBcG44cVBXekdVU1hpMXJnNUtMR1MxMmN3ZmhKNDN6bFFjNWV4VXBMVjhNd3B3U0xnakRHWVp5QjdmVUJPQ25LOFE4emRKT1hUbnhUTnhHeWZ2a2ZBYjIwVm1GTEhPdjlCTHR3eHZGRHlVM1ZKTHQ2eU9JMHRmbFJ3elNBM2dBaXJpOUNQRlZmaWcrNks4MjFwNWtwcWdtYzM5M1hLSnhpNVp0ckRubUprY2VEc2R4RUozN0dMYU5lYzVpcXZoaEtvTm9zQTUraGUwNThrWGI1VDlZNlUxOXRjTzFSeUxTeU5IMTRSOGw3L0hBWHlLRnhYMUVhWXBjSGpuTXNCNlgzNkM0RjVWdFBjdHlrUUlMeTl5RFMwQVFEOUNQQUFacCIsIm1hYyI6IjcxN2E1YWMxNTRkYWY1YzBmMTVjODE5ZmFlOTRhZDNhNzhiMWFkODY4NjZlMmI2MDdjNDZjM2U3MWZmY2E3OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImUzd1Flc1ZsZ2hVTmFOQWJYNG1wNGc9PSIsInZhbHVlIjoiTWg5U3ZBVGxZNkg4OXhYSFowZCtyY1ZTeUNVSk5qUkhOaEhWb2NMcnhJU3JkUU5MRjR6NitMWE9Fd2R5cUpaa0VIUHlVTUdvcklTUExOdzNTMlB4SU9WTVNtYnZsZlF2NnV5Yjg0SnlZUlBUYWpITmo0RDNiK2NPUUZWM2kyQzl1b0Z1U0ZFdDJSQ3Vhd3lvSGNlRXVacVZ6OE04U0tWOHE0bk5mRzNDOGJJa1BFRWh3M2VQbzZJWDkwYUF0M0JrUld6T0x0dlNGNFhqdVNBQXpuRzNYQ21rQWdOK3JIaU1IQ08vN1RMY3AyVnloSk5PQkN5TFVHbGsxWlBoYlRUdm9teE1SL1poZ01FZEJXdTZlVDQxM01FL3Zma1RaUVlvMk8xRjRWVEpvM3k4eWgvWStzbDgvc2J6WUg3SDd2eWFNeFdBd2hpbjhtQm05eHpWVkg3T1RIUm1YSzFvZmp6WUxBYWk2VExHWCtEcmpheE15dGVEaS9vaUc4NS91TzVCRS80MXFlWmdFcktSblkzRFFldUU3SENXU3lNbXRnUzMxSmxzUStSS3hqWDZ1RVNQeVNqL1I5YUI4Ykk1bERvWCIsIm1hYyI6IjRmZTMzMjc1M2JmM2Y2N2IyNmU5ZjkwOTkyZTk4YzY1YzI0ODM2ZjY3N2FiY2ZkODdmY2UzM2ViYWZiYzM4NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+