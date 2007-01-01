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Криминал

Пьяный калужанин лежал на дороге, а потом набросился на полицейских

В понедельник, 22 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела о конфликте в городе Киров.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
0 182
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Инцидент произошел поздно вечером 11 июня.

Местный житель был пьян и прилег на проезжую часть. Проезжавший мимо водитель остановился и переместил его на тротуар. Но пьяному мужчине это не понравилось, они начали ругаться, и водитель вызвал полицию.

- Обвиняемый высказал прибывшим стражам порядка угрозы, оскорбил, а затем применил к сотрудникам, в том числе женщине-полицейскому, физическую силу, - пояснили в Следственном комитете. - После этого нарушитель был обездвижен и доставлен в отдел полиции.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кстати Михаил Федорович был третьим выборным царем в истории России, но в отличие от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского, новый государь был принят народом как законный преемник прежней династии.

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15:06 сегодня
4 4861
amorph

нужно больше светофоров😡

...
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Новый светофор просят установить на дороге Калуга – Медынь
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1 532
Darth Vader

в деревне Гадюкино - дожди...

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Жители Козельска возмутились качеством новой зоны отдыха
11:55 сегодня
1 3390
Бешеный Кузнечик

Ну с Грозным там еще можно попробовать приплести тему, что он Рюрикович, то есть варяжского роду. Но вот Годунова почему лишили тогда звания первого русского царя, непонятно.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
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4 4861
Андрей Ермишин

Иван Васильевич был венчан на царство 16 января 1547 года в возрасте 16 лет. Впервые в истории на русском престоле оказался правитель, принявший титул царя, а не только великого князя.

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
08:57 сегодня
4 4861
Н.Влюбчивый

И вот еще, что городом управляют выпускники педа, а у них знаний ноль.

...
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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:52 21.07
3 2247
kaluga2

Язычество кондовое. Бабушки наивные.

...
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19:22 21.07
1 1216
VGA

Ничего это не изменит. Автобус должен остановиться на "своей" остановке, а для этого проехать по средней полосе мимо стоящего транспорта.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
19:13 21.07
4 5295
Н.Влюбчивый

50 миллионов рублей.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
19:12 21.07
3 2247
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
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Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 21.07
3 2247
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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