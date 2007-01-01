Пьяный калужанин лежал на дороге, а потом набросился на полицейских

В понедельник, 22 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела о конфликте в городе Киров.

Инцидент произошел поздно вечером 11 июня.

Местный житель был пьян и прилег на проезжую часть. Проезжавший мимо водитель остановился и переместил его на тротуар. Но пьяному мужчине это не понравилось, они начали ругаться, и водитель вызвал полицию.

- Обвиняемый высказал прибывшим стражам порядка угрозы, оскорбил, а затем применил к сотрудникам, в том числе женщине-полицейскому, физическую силу, - пояснили в Следственном комитете. - После этого нарушитель был обездвижен и доставлен в отдел полиции.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.