Пьяный калужанин лежал на дороге, а потом набросился на полицейских
В понедельник, 22 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела о конфликте в городе Киров.
Инцидент произошел поздно вечером 11 июня.
Местный житель был пьян и прилег на проезжую часть. Проезжавший мимо водитель остановился и переместил его на тротуар. Но пьяному мужчине это не понравилось, они начали ругаться, и водитель вызвал полицию.
- Обвиняемый высказал прибывшим стражам порядка угрозы, оскорбил, а затем применил к сотрудникам, в том числе женщине-полицейскому, физическую силу, - пояснили в Следственном комитете. - После этого нарушитель был обездвижен и доставлен в отдел полиции.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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