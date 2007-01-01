Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Калужской области

45-летнего жителя Кирова отправили в колонию-поселение на семь лет.

Его автомобиль конфискован, а потерпевшим он должен выплатить в общей сложности 1,9 миллиона рублей, сообщили 22 июля в прокуратуре Калужской области.

14 августа прошлого года пьяный мужчина за рулем «Киа Рио» в Кирове выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

18-летняя пассажирка «Лады» погибла, 19-летний водитель этой машины получил тяжелые травмы.