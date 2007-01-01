Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Калужской области
45-летнего жителя Кирова отправили в колонию-поселение на семь лет.
Его автомобиль конфискован, а потерпевшим он должен выплатить в общей сложности 1,9 миллиона рублей, сообщили 22 июля в прокуратуре Калужской области.
14 августа прошлого года пьяный мужчина за рулем «Киа Рио» в Кирове выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».
18-летняя пассажирка «Лады» погибла, 19-летний водитель этой машины получил тяжелые травмы.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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