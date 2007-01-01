Горе-инвестор попался в лапы мошенников в Калуге

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 22 июля, полиция сообщила, что житель областного центра стал жертвой мошенников. У него украли 1,5 миллиона рублей. Он познакомился с девушкой в интернете. Та и предложила ему заработать в интернете при помощи вложения своих денег. После этого он продолжил общение с неким брокером, который рассказал, как действовать дальше. Когда пришло время выводить деньги, пострадавшему сказали о необходимости оплатить страховку. Однако после очередного вложения денег вывести заработанное так и не удалось Мужчина понял, что имел дело с преступниками. Мошенников ищут.