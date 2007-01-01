В Калуге задержали браконьеров с сетью
Мужчины утверждают, что торговать рыбой не собирались.
Двум калужанам грозит до двух лет лишения свободы за ловлю рыбы в местах массового нереста рыбы. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 22 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Нарушители выловили 10 штук. Ущерб оценили в сумму более 18 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
Афиша