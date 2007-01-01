В Калуге задержали браконьеров с сетью

Мужчины утверждают, что торговать рыбой не собирались.

Двум калужанам грозит до двух лет лишения свободы за ловлю рыбы в местах массового нереста рыбы. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 22 июля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Нарушители выловили 10 штук. Ущерб оценили в сумму более 18 тысяч рублей.

Расследование продолжается.