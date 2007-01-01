Калужанин ударил женщину по лицу и украл ее сумку
В Калуге полицейские поймали ранее судимого 34-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в понедельник, 22 июля.
Судя по данным силовиков, мужчина поругался с незнакомкой, после чего ударил ее по лицу и сорвал с плеча сумку. После этого калужанин разбил телефон пострадавшей, а остальные вещи выбросил.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....