Калужанин ударил женщину по лицу и украл ее сумку

Возбуждено уголовное дело.

В Калуге полицейские поймали ранее судимого 34-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в понедельник, 22 июля.

Судя по данным силовиков, мужчина поругался с незнакомкой, после чего ударил ее по лицу и сорвал с плеча сумку. После этого калужанин разбил телефон пострадавшей, а остальные вещи выбросил.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.