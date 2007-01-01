Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
Днем в пятницу, 19 июля, 31-летний житель областного центра решил попироманить в помещении военного комиссариата. Он зажег пиротехническое изделие внутри помещения, где находились люди.
Результат его действий для окружающих – нулевой. Все присутствующие успели спрятаться от горящей пиротехники. В тот же день злоумышленник был задержан.
В субботу, 20 июля суд отправил мужчину камеру следственного изолятора. Следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления по двум частям 105 статьи УК РФ.
За покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений ему грозит до 15 лет заключения.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....