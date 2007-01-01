Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу

В Калуге мужчина поджег пиротехническое изделие в здании военкомата на улице Поле Свободы.

Днем в пятницу, 19 июля, 31-летний житель областного центра решил попироманить в помещении военного комиссариата. Он зажег пиротехническое изделие внутри помещения, где находились люди.

Результат его действий для окружающих – нулевой. Все присутствующие успели спрятаться от горящей пиротехники. В тот же день злоумышленник был задержан.

В субботу, 20 июля суд отправил мужчину камеру следственного изолятора. Следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления по двум частям 105 статьи УК РФ.

За покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений ему грозит до 15 лет заключения.