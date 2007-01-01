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Новость дня Криминал

В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками

38-летнего мужчину полицейские остановили на Московской площади.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
0 181
Читайте KP40.RU:

Калужанин заметно нервничал. При досмотре в рюкзаке у него нашли синтетические и растительные наркотики, рассказали 19 июля в полиции.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Полиции выясняет, с какой целью мужчина перевозил запрещенные вещества.

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21:25 19.07
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ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

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lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

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19:52 19.07
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ILR

Я даже знаю, кого признают виновным...

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19:50 19.07
5 1710
Елисей Цуканов

Все дело все линиях для троллейбусов,или электро-и прочих проводах!Если их не было,дайте людям эти деревья на дрова,спилят сразу в первый день,и вывезут!но нет..надо бюджет подключить,чтобы в карман деньги положить

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Meshootka

Кто-то удивлён?

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19:24 19.07
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Meshootka

Видимо все силы и финансы брошены на спил живых и здоровых кустов/деревьев (как например в сквере около пл. Победы)

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Александр Морозов

Не дать смататься МЭРУ КАЛУГИ в Израиль, как Максим Акимов.

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17:00 19.07
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