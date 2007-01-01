В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками

38-летнего мужчину полицейские остановили на Московской площади.

Калужанин заметно нервничал. При досмотре в рюкзаке у него нашли синтетические и растительные наркотики, рассказали 19 июля в полиции.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Полиции выясняет, с какой целью мужчина перевозил запрещенные вещества.