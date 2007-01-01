На калужанина завели уголовное дело за порно

Мужчина снимал себя обнаженным и выкладывал снимки в социальных сетях.

Он делал это, чтобы привлечь внимание других людей, рассказали 19 июля в полиции.

По уголовной статье об изготовлении порнографии мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.