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Криминал

На калужанина завели уголовное дело за порно

Мужчина снимал себя обнаженным и выкладывал снимки в социальных сетях.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
0 402
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Он делал это, чтобы привлечь внимание других людей, рассказали 19 июля в полиции.

По уголовной статье об изготовлении порнографии мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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