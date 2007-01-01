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Криминал

Мужчину с наркотиками задержали в Калужской области

У жителя Людиново обнаружено 49 граммов метадона, рассказали 18 июля в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
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Он заявляет, что хранил запрещенное вещество для себя.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Лента комментариев
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

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diskalugaman

Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!

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L t

К сожалению, в последнее время выход животных в город является частым явлением... По словам местных жителей, лося видели около часа назад на улице Баррикад.

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есть тут люди кому не пофиг на этит уродцев ?

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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Стена дома является частью общего имущества многоквартирного дома, любые работы с ней только после проведения общего собрания собственников, а его с большой вероятностью не проводилось. Достаточно заявления одного из жильцов в управляшку и стены должны вернуть в состояние в соответствии с проектом. Я бы на месте них так сделал, хватит уродовать город своей мазнёй.

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