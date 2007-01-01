Житель Калуги надругался над маленькой девочкой

Во вторник, 16 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела.

- В 2021 году обвиняемый вступил в переписку в социальной сети с пятью малолетними девочками, просил присылать ему фотографии интимного характера, а также отправлял им видеозаписи порнографического содержания, - заявили в Следственном комитете. - С одной из потерпевших обвиняемый договорился встретиться в малолюдном месте, где, находясь в автомобиле, совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Мужчине грозит 15 лет колонии.