Житель Калуги надругался над маленькой девочкой
- В 2021 году обвиняемый вступил в переписку в социальной сети с пятью малолетними девочками, просил присылать ему фотографии интимного характера, а также отправлял им видеозаписи порнографического содержания, - заявили в Следственном комитете. - С одной из потерпевших обвиняемый договорился встретиться в малолюдном месте, где, находясь в автомобиле, совершил в отношении девочки действия сексуального характера.
В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.
Мужчине грозит 15 лет колонии.
18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»...