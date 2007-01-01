Калужанка отдала телефонным мошенникам 1,8 миллиона рублей

Женщина поверила преступнику, который позвонил ей и рассказал, что нужно продлить срок действия сим-карты, рассказали 15 июля в полиции.

Жительница Калуги продиктовала код из сообщения.

Потом ей уже позвонил другой человек, который заявил, что мошенники получили доступ к личному кабинету и попытались оформить займ.

Чтобы спасти деньги, калужанка взяла в кредит аналогичную сумму и отправила на чужой счет. После этого преступники перестали выходить на связь.