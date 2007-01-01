Калужанин отдал притворившемуся проституткой мужчине 140 тысяч рублей
По версии следствия, он взял фото незнакомой девушки в интернете и оставил на одном из сайтов объявление об оказании интим-услуг.
Когда с молодым мужчиной связался калужанин, он разговаривал с ним через специальное устройство, изменившее мужской голос на женский.
Мошенник требовал от жителя Калуги предоплату. И несколько раз заявил, что деньги не дошли.
В общей сложности калужанин отправил 140 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....