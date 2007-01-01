Калужанин отдал притворившемуся проституткой мужчине 140 тысяч рублей

Подозреваемого в мошенничестве обнаружили в Пензенской области, сообщили в понедельник, 15 июля, в калужской полиции.

По версии следствия, он взял фото незнакомой девушки в интернете и оставил на одном из сайтов объявление об оказании интим-услуг.

Когда с молодым мужчиной связался калужанин, он разговаривал с ним через специальное устройство, изменившее мужской голос на женский.

Мошенник требовал от жителя Калуги предоплату. И несколько раз заявил, что деньги не дошли.

В общей сложности калужанин отправил 140 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.