В Калужской области москвич убил сына в свой день рождения

Трагедия произошла в Износковском районе 14 июля, рассказали в Следственном комитете.

Семья из Москвы приехала в СНТ «Пушкино» отмечать 55-летие отца.

На празднике жена юбиляра рассказала 31-летнему сыну, что муж недавно применил к ней физическую силу. Между сыном и отцом началась ссора. И в ходе конфликта 55-летний москвич зарезал сына.

Сейчас ведется расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.