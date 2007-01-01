Стали известны подробности трагедии на песчаном карьере в Калужской области

У деревни Потресово Малоярославецкого района 11 июля под колесами бульдозера погиб мужчина.

В следственном комитете по Калужской области в субботу, 13 июля, сообщили, что в тот день водитель погрузчика на песчаном карьере не увидел, что рядом с его машиной находится человек. При маневре погрузчик наехал на водителя грузовика, стоявшего рядом.

В результате водитель скончался на месте. Возбуждено уголовное дело на гражданина Узбекистана, сидевшего за рулем погрузчика.