Стали известны подробности трагедии на песчаном карьере в Калужской области
В следственном комитете по Калужской области в субботу, 13 июля, сообщили, что в тот день водитель погрузчика на песчаном карьере не увидел, что рядом с его машиной находится человек. При маневре погрузчик наехал на водителя грузовика, стоявшего рядом.
В результате водитель скончался на месте. Возбуждено уголовное дело на гражданина Узбекистана, сидевшего за рулем погрузчика.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....