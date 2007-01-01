Полиция Калуги поймала курьера мошенников из Подмосковья

Его отпустили под подписку о невыезде.

В пятницу, 12 июля, калужская полиция отчиталась о задержании 19-летнего курьера мошенников из Подмосковья.

Жертвой аферистов стал 75-летний калужанин. Ему несколько раз звонили мошенники сначала представляясь оператором сотовой связи, с которым надо продлить договор, а затем сотрудником банка.

После бесед с обманщиками пожилой человек перевел 300 тысяч рублей на безопасный счет, а потом снял еще 1,2 миллиона и передал их курьеру.

- В дальнейшем похищенные деньги посыльный перевёл сообщникам по указанным ему реквизитам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения, - говорят в полиции. - После чего вернулся на малую родину, где и был задержан.

Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.