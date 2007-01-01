Полиция Калуги поймала курьера мошенников из Подмосковья
В пятницу, 12 июля, калужская полиция отчиталась о задержании 19-летнего курьера мошенников из Подмосковья.
Жертвой аферистов стал 75-летний калужанин. Ему несколько раз звонили мошенники сначала представляясь оператором сотовой связи, с которым надо продлить договор, а затем сотрудником банка.
После бесед с обманщиками пожилой человек перевел 300 тысяч рублей на безопасный счет, а потом снял еще 1,2 миллиона и передал их курьеру.
- В дальнейшем похищенные деньги посыльный перевёл сообщникам по указанным ему реквизитам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения, - говорят в полиции. - После чего вернулся на малую родину, где и был задержан.
Возбуждено уголовное по статье «Мошенничество». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...