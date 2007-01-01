В Кургане поймали наркодилера из Калужской области

Возбуждено уголовное дело.

У уроженца Калужской области и его напарника из Волгоградской области нашли 90 граммов героина. Этого количества хватило бы на 600 разовых доз, если преступники успели бы продать наркотик.

О задержании наркодилеров сообщили в пресс-службе МВД по Курганской области.

Сообщникам грозит по 20 лет тюрьмы