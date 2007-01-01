В Кургане поймали наркодилера из Калужской области
У уроженца Калужской области и его напарника из Волгоградской области нашли 90 граммов героина. Этого количества хватило бы на 600 разовых доз, если преступники успели бы продать наркотик.
О задержании наркодилеров сообщили в пресс-службе МВД по Курганской области.
Сообщникам грозит по 20 лет тюрьмы
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...