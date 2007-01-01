В Кургане задержали наркодилера из Калужской области
При досмотре автомобиля курганские полицейские совместно с сотрудниками СОБР изъяли героин массой более 90 грамм, что составляет около 600 разовых доз.
45-летний калужанин действовал с напарником из Волгоградской области.
Как сообщила в четверг, 11 июля, пресс-служба УМВД по Курганской области, задержанные действовали по предварительному сговору и прибыли в регион специально для распространения наркотиков.
По факту покушения на их сбыт возбуждено уголовное дело.
Несмотря на то, что продать криминальный груз дельцы не успели, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
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