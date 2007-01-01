В Кургане задержали наркодилера из Калужской области

При досмотре автомобиля курганские полицейские совместно с сотрудниками СОБР изъяли героин массой более 90 грамм, что составляет около 600 разовых доз.

45-летний калужанин действовал с напарником из Волгоградской области.

Как сообщила в четверг, 11 июля, пресс-служба УМВД по Курганской области, задержанные действовали по предварительному сговору и прибыли в регион специально для распространения наркотиков.

По факту покушения на их сбыт возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что продать криминальный груз дельцы не успели, им грозит до 20 лет лишения свободы.