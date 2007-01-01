В Калуге пройдет суд над похитителями восьмилетней девочки

Еще в ноябре 2023 года в Козельске четверо злоумышленников похитили ребенка, когда та возвращалась из школы.

Следствие установило, что 29 ноября группа лиц выследила девочку на улице, ей закрыли шапкой глаза, затолкали в машину и увезли в Ульяновский район. После чего мать ребенка получила сообщение с требованием выкупа в размере полутора миллионов рублей.

Женщина обратилась к правоохранителям и уже в ночь на 30 ноября школьницу нашли и передали матери.

1 декабря задержали самих подозреваемых. Группировка оказалась «семейной» - в нее входили женщина, ее муж, сын, а также бывший муж.

Следствие установило, что похитители готовились заранее. Объезжая улицы Балабаново, Калуги и других городов, они искали подходящее место для похищения ребенка. При этом они также выясняли расположение камер и детально обговаривали план своих действий.

Дело квалифицировано по двум статьям УК, касающихся и похищения, и вымогательства. По каждой статье фигурантам дела грозит до 15 лет заключения.