В Калужской области медику скорой помощи угрожали заряженным карабином

В среду, 10 июля, пресс-служба судов общей юрисдикции объявила о вынесении приговора 37-летнему электромонтеру из Кирова.

Еще 23 октября 2023 года мужчина в нетрезвом виде обратился в «скорую» по поводу недомогания. Приехавший к нему домой фельдшер измерил давление, исследовал кардиограмму, но никаких отклонений не обнаружил.

Хозяин квартиры в нецензурной форме объявил, что тот не умеет работать, и выставил за дверь. Но на этом не успокоился, решив припугнуть медика.

Вооружившись самозарядным карабином «Сайга-410К», он сел в свою «Волгу» и направился в сторону Центральной межрайонной больницы.

В служебном помещении диспетчерской Ч. наконец нашел фельдшера и направил на него заряженный карабин, угрожая расправиться на месте.

Медику удалось перехватить ствол карабина, отвести его от себя и даже вытащить магазин. Злоумышленнику осталось только покинуть помещение и скрыться вместе с оружием.

На суде Ч. признал вину и согласился выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей возмещения морального ущерба.

По статье «Хулиганство» суд назначил ему два года исправительных работ. Адвокат пытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но приговор остался без изменений и вступил в силу.