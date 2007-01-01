В Калужской области начальницу отделения почты подозревают в присвоении 110 000 рублей
Во вторник, 9 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о присвоении 110 000 рублей в отделении почты.
По версии полиции, жительница Людиново – начальник отделения почты воспользовалась служебным положением и взяла деньги из кассы. Средства потратила на личные нужды.
Сумма ущерба - более 110 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате с использованием служебного положения.
Расследование продолжается. Подозреваемая под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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