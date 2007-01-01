В Калужской области начальницу отделения почты подозревают в присвоении 110 000 рублей

Следствие продолжается.

Во вторник, 9 июля, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о присвоении 110 000 рублей в отделении почты.

По версии полиции, жительница Людиново – начальник отделения почты воспользовалась служебным положением и взяла деньги из кассы. Средства потратила на личные нужды.

Сумма ущерба - более 110 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате с использованием служебного положения.

Расследование продолжается. Подозреваемая под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.