В резиновой квартире Обнинска прописали 39 мигрантов
Как сообщила во вторник 9 июля пресс-служба УМВД по Калужской области, по факту фиктивной постановки на учет возбуждено уголовное дело.
Его фигурант – местная жительница 1979 года рождения, которая, по мнению полицейских, оказывала эту услугу за деньги. Прописать у себя 39 человек ей удалось всего за месяц. Предоставлять дом для проживания граждан ближнего зарубежья она не планировала.
Следствие ведёт отдел дознания ОМВД России по г. Обнинску.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....