В резиновой квартире Обнинска прописали 39 мигрантов

Прописка оказалась фиктивной – фактически иностранные граждане в доме не проживали.

Как сообщила во вторник 9 июля пресс-служба УМВД по Калужской области, по факту фиктивной постановки на учет возбуждено уголовное дело.

Его фигурант – местная жительница 1979 года рождения, которая, по мнению полицейских, оказывала эту услугу за деньги. Прописать у себя 39 человек ей удалось всего за месяц. Предоставлять дом для проживания граждан ближнего зарубежья она не планировала.

Следствие ведёт отдел дознания ОМВД России по г. Обнинску.