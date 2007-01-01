Житель Калужской области потерял все деньги на фальшивых инвестициях
Как сообщает во вторник, 9 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области, в Юхнове начато расследование уголовного дела по факту мошенничества.
Объявление о возможности дополнительно заработать на инвестициях потерпевший узнал из объявления в сети Интернет. Вскоре с ним связалась незнакомая девушка, которая представилась брокером.
Мужчине предложили зарегистрироваться на сайте одной из торговых компаний и даже подарили телефон для ведения финансовых операций.
На протяжении четырех месяцев мужчина следовал инструкциям консультанта и переводил свои средства на указанные счета. Впрочем, никакой прибыли он с этого не получал.
Когда сбережения закончились, он рассказал об этом своему консультанту. «Брокер» посоветовал взять кредит и продолжить инвестировать.
Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.
Идет следствие.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....