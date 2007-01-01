Житель Калужской области потерял все деньги на фальшивых инвестициях

За четыре месяца мошенникам удалось выманить у него более 900 тысяч рублей.

Как сообщает во вторник, 9 июля, пресс-служба УМВД по Калужской области, в Юхнове начато расследование уголовного дела по факту мошенничества.

Объявление о возможности дополнительно заработать на инвестициях потерпевший узнал из объявления в сети Интернет. Вскоре с ним связалась незнакомая девушка, которая представилась брокером.

Мужчине предложили зарегистрироваться на сайте одной из торговых компаний и даже подарили телефон для ведения финансовых операций.

На протяжении четырех месяцев мужчина следовал инструкциям консультанта и переводил свои средства на указанные счета. Впрочем, никакой прибыли он с этого не получал.

Когда сбережения закончились, он рассказал об этом своему консультанту. «Брокер» посоветовал взять кредит и продолжить инвестировать.

Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию.

Идет следствие.