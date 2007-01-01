В Калуге мужчина в течение недели убил троих человек

Мужчина расправлялся с жертвами во время распития алкоголя.

Ранее мы писали, что в Калуге на улице Болотникова найден труп мужчины.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемый установлен.

Экспертиза показала, что следы в комнате принадлежат калужанину, которого ранее уже задержали как подозреваемого в двойном убийстве.

Следствие считает, что 24 июня калужанин распивал спиртные напитки со знакомым в общежитии по улице Болотникова.

Во время конфликта мужчина нанес потерпевшему множество колото-резаных ранений, из-за чего потерпевший умер.

А пять дней спустя, 29 июня, этот же калужанин убил мужчину и женщину уже в частном доме на улице Пионерской.

Убийства произошли опять же при распитии спиртного, тем же способом.

Следствие продолжается.