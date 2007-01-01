В Калуге мужчина в течение недели убил троих человек
Ранее мы писали, что в Калуге на улице Болотникова найден труп мужчины.
Следственный комитет сообщает, что подозреваемый установлен.
Экспертиза показала, что следы в комнате принадлежат калужанину, которого ранее уже задержали как подозреваемого в двойном убийстве.
Следствие считает, что 24 июня калужанин распивал спиртные напитки со знакомым в общежитии по улице Болотникова.
Во время конфликта мужчина нанес потерпевшему множество колото-резаных ранений, из-за чего потерпевший умер.
А пять дней спустя, 29 июня, этот же калужанин убил мужчину и женщину уже в частном доме на улице Пионерской.
Убийства произошли опять же при распитии спиртного, тем же способом.
Следствие продолжается.
УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?...