Калужанина осудили за убийство двадцатилетней давности

Современные методики экспертизы помогли раскрыть дело.

В пятницу, 5 июля, вступил в силу приговор за убийство и разбойное нападение двадцатилетней давности.

Об этом сообщил следственный комитет по Калужской области.

В 2003 году в одном из домов Калуги найдено тело пожилой женщины. Следствием узнало, что житель Калуги вошел в дом и нанес пенсионерке колото-резаные раны на лице и шее, от чего она скончалась. Мужчина перед уходом похитил восемь тысяч рублей, после скрылся.

Спустя 20 лет, в 2023 году, мужчина был замечен на в Костромской области. Эти годы он жил в разных регионах, а документы, подтверждающих личность, не получал.

В 2023 году экспертиза определила размер обуви по оставленному следу в доме убитой, он совпал с размером обуви задержанного. Этому способствовали современные методики исследования.

Но свидетель, которая видела, как обвиняемый входит в дом погибшей, а через некоторое время выходит с окровавленными руками, на этот момент скончалась. Однако данных экспертизы и других собранных доказательств было достаточно.

Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Защиты пыталась обжаловать приговор, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.