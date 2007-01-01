Калужанина осудили за убийство двадцатилетней давности
В пятницу, 5 июля, вступил в силу приговор за убийство и разбойное нападение двадцатилетней давности.
Об этом сообщил следственный комитет по Калужской области.
В 2003 году в одном из домов Калуги найдено тело пожилой женщины. Следствием узнало, что житель Калуги вошел в дом и нанес пенсионерке колото-резаные раны на лице и шее, от чего она скончалась. Мужчина перед уходом похитил восемь тысяч рублей, после скрылся.
Спустя 20 лет, в 2023 году, мужчина был замечен на в Костромской области. Эти годы он жил в разных регионах, а документы, подтверждающих личность, не получал.
В 2023 году экспертиза определила размер обуви по оставленному следу в доме убитой, он совпал с размером обуви задержанного. Этому способствовали современные методики исследования.
Но свидетель, которая видела, как обвиняемый входит в дом погибшей, а через некоторое время выходит с окровавленными руками, на этот момент скончалась. Однако данных экспертизы и других собранных доказательств было достаточно.
Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Защиты пыталась обжаловать приговор, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.
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