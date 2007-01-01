Калужанина, который убил и сжег в подъезде женщину, посадили на 10 лет

Преступление произошло в июне 2023 года.

38-летнего калужанина признали виновным в убийстве 51-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В прошлом июне преступник поругался с незнакомой ему женщиной на улице Кибальчича. До этого он пил алкоголь. Судя по данным следствия, мужчина ударил ножом свою жертву не менее 5 раз. После убийства он поджег тело.

Приговор суда в законную силу не вступил.