Встреча с незнакомым мужчиной закончилась для пенсионерки из Калуги тяжелыми травмами
В четверг, 4 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает УМВД по Калужской области.
В полицию поступила информация, что в больницу доставлена пенсионерка с телесными повреждениями, возможно, криминального характера.
Полиция установила подозреваемого – сорокалетнего местного жителя, ранее он был судим.
Предварительно, мужчина приехал в гости к родственникам в одно из СНТ Калуги.
Пьяным он вышел погулять на улицу, где его встретила незнакомая пенсионерка.
Женщина насторожилась и спросила у мужчины, кто он и откуда в СНТ?
Последний, отказываясь отвечать, оттолкнул женщину от себя.
Пенсионерка упала на землю и не смогла подняться.
Подозреваемый оставил ее там без помощи и ушел.
Здоровью женщины нанесен тяжкий вред.
Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.