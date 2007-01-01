Встреча с незнакомым мужчиной закончилась для пенсионерки из Калуги тяжелыми травмами

Женщина поинтересовалась у выпившего незнакомца, что он делает в СНТ.

В четверг, 4 июля, стало известно о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает УМВД по Калужской области.

В полицию поступила информация, что в больницу доставлена пенсионерка с телесными повреждениями, возможно, криминального характера.

Полиция установила подозреваемого – сорокалетнего местного жителя, ранее он был судим.

Предварительно, мужчина приехал в гости к родственникам в одно из СНТ Калуги.

Пьяным он вышел погулять на улицу, где его встретила незнакомая пенсионерка.

Женщина насторожилась и спросила у мужчины, кто он и откуда в СНТ?

Последний, отказываясь отвечать, оттолкнул женщину от себя.

Пенсионерка упала на землю и не смогла подняться.

Подозреваемый оставил ее там без помощи и ушел.

Здоровью женщины нанесен тяжкий вред.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.