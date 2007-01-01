Калужанку подозревают в жестоком обращении с маленьким сыном

Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

3 июля об это сообщило управление МВД по Калужской области.

Предварительно установлено, что женщина избивала своего ребенка ремнем, а однажды она связала сыну руки и держала за волосы в качестве наказания.

Один из очевидцев зафиксировал жестокость женщины на телефон.

Сейчас мать под подпиской о невыезде.

Расследование еще ведется.