16-летнего поджигателя релейных шкафов заключили под стражу
Ранее мы сообщали о диверсии на ж/д станции «Людиново-2», которая произошла 28 июня. Сегодня Людиновский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения преступнику. Об этом проинформировали в пресс-службе судов Калужской области.
Судя по данным следствия, молодой человек попал под влияние некого куратора, который предложил ему пожечь релейный и батарейный шкафы. Школьнику удалось спалить батарейный шкаф, а вот содержимое релейного шкафа осталось нетронутым, так как подросток не смог его вскрыть. За видео поджога школьнику обещали 50 тысяч рублей.
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