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Криминал

16-летнего поджигателя релейных шкафов заключили под стражу

Он пробудет в СИЗО 2 месяца.
Софья Фирсова
11:06 сегодня
0 454
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Ранее мы сообщали о диверсии на ж/д станции «Людиново-2», которая произошла 28 июня. Сегодня Людиновский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения преступнику. Об этом проинформировали в пресс-службе судов Калужской области.

Судя по данным следствия, молодой человек попал под влияние некого куратора, который предложил ему пожечь релейный и батарейный шкафы. Школьнику удалось спалить батарейный шкаф, а вот содержимое релейного шкафа осталось нетронутым, так как подросток не смог его вскрыть. За видео поджога школьнику обещали 50 тысяч рублей.

 

 

 

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Лента комментариев
5588

пусть с блогером варламовым пройдется. вот мы и посмотрим какой из него эффективный мэр. Которого, якобы, народ должен избирать.

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пусть с блогером варламовым пройдется. вот мы и посмотрим какой из него эффективный мэр. Которого, якобы, народ должен избирать.

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ajax

Где - такой дом? Общага?

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Не просто - "хочется", а там, где "занесли" нужным людям!

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Считаю действия г-на Денисова правильными! Он отличается от своих предшественников в лучшую сторону. Но вопрос: долго ли это продлится? Насколько его хватит? НЕУЖЕЛИ - PR-акция? Работы у него - непочатый край. Помочь ли с адресами/фото?

...
Общество
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23:46 01.07
6 2482
ajax

"...сухие деревья опились тоже..." -------- Что сделали, извините?

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«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
23:43 01.07
6 2482
ajax

Офигенная помощь стадиону от этих путешественников, своего рода - конюхов фёдоровых!))

...
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23:38 01.07
1 960
sergey_l

Помянем: молкомбинат, мелькомбинат, хладокомбинат, мясокомбинат, азаровский мясокомбинат, ВНИИМЭТ, завод тары и упаковки, завод радиооборудования, КЗАЭ, стадион "Центральный", кинотеатры "Космос", "Мир", "Спартак", аккордеонка, автовокзал, завод "Стройдеталь", завод "Трансмаш", "Бахус", центральный рынок. Добавляйте.

...
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1 июля в Калуге торжественно открыли Казенный винный склад
20:48 01.07
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ajax

Разумеется, ТАКИЕ люди на ТАКИХ авто часто игнорируют предупреждающие знаки. И кто же вам - скажет?

...
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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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