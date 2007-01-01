16-летнего поджигателя релейных шкафов заключили под стражу

Он пробудет в СИЗО 2 месяца.

Ранее мы сообщали о диверсии на ж/д станции «Людиново-2», которая произошла 28 июня. Сегодня Людиновский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения преступнику. Об этом проинформировали в пресс-службе судов Калужской области.

Судя по данным следствия, молодой человек попал под влияние некого куратора, который предложил ему пожечь релейный и батарейный шкафы. Школьнику удалось спалить батарейный шкаф, а вот содержимое релейного шкафа осталось нетронутым, так как подросток не смог его вскрыть. За видео поджога школьнику обещали 50 тысяч рублей.