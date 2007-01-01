В Калужской области сотрудницу загса посадили за фиктивные браки мигрантов

Суд Обнинска вынес приговор участнице преступной группы.

Во вторник вечером, 2 июля, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области озвучила итоги рассмотрения уголовного дела на сотрудницу загса подмосковного Наро-Фоминска.

Женщина была важным членом преступной группы, которая организовала схему легализации в нашей стране мигрантов-нелегалов. Каждый из членов группы выполнял четко отведенную ему роль. Осужденная, согласно своей, в период с 2017 по 2020 год регистрировала браки мигрантов с гражданами РФ, прекрасно зная, что они - фикция.

Дело рассматривал суд Обнинска. Он, с учетом смягчающих обстоятельств, отправил женщину в колонию общего режима на два с половиной года, а также назначил штраф в размере 100 000 рублей, с ограничением свободы на один год.

Также женщина после отбытия основного наказания минимум два с половиной года не сможет работать в государственных органах.