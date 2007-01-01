В Обнинске криптовалютчик украл электричества на 3 миллиона и дал взятку энергетикам

В ходе следствия у него изъяли оборудование на 10 миллионов рублей.

Во вторник вечером, 2 июля, региональное управление следственного комитета сообщило о завершении расследования необычного дела о взятке в Обнинске.

Там житель Москвы пытался подкупить энергетиков. Он предлагал им 100 тысяч рублей за предупреждение о плановых проверках учета потребления электричества. А дело в том, что он снял дом под майнинговую ферму и занимался добычей криптовалюты, что, как известно, довольно энергозатратное дело. Потому питание оборудования он подключил в обход счетчика.

Чтобы не быть пойманным, ему и потребовалась помощь, потому 22 марта этого года около кафе на Киевском шоссе в черте Обнинска он передал начальнику филиала энергетической компании взятку и был взят с поличным.

После возбуждения уголовного дела, у криптовалютчика арестовали техники на 10 миллионов рублей, а общий ущерб энергетикам оценили более чем в три миллиона рублей. Его он уже возместил.

Уголовное дело уже отправлено в суд, сообщает следственный комитет и уточняет, что директор энергетической компании к ответственности не привлекался, так как именно он сообщил органам о том, что его пытаются подкупить.