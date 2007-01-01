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Жителя Калужской области посадили на 10 лет за поджог флага в Химках

Хулиганство 27-летнего молодого человека попало на видео.
Сергей ПЕТРОВ
11:50 сегодня
0 342
Читайте KP40.RU:

Прокуратура Московской области во вторник, 2 июля, объявила о завершении суда над жителем Калужской области Михаилом Ищенко.

Молодой человек 24 сентября прошлого года приехал в Химки, изрядно выпил и у входа в спортивный комплекс этого подмосковного города поджег флаг России.

- Указанные действия он совершил умышленно из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к гражданским и патриотическим чувствам, авторитету и достоинству Российской Федерации, Государственному флагу, - говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, что наш земляк, как тактично выразились в подмосковном ведомстве, «намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства».

В итоге по совокупности подвигов житель Калужской области отправился за решетку на 10 лет.

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Василёк

пусть с блогером варламовым пройдется. вот мы и посмотрим какой из него эффективный мэр. Которого, якобы, народ должен избирать.

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Не просто - "хочется", а там, где "занесли" нужным людям!

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ajax

Считаю действия г-на Денисова правильными! Он отличается от своих предшественников в лучшую сторону. Но вопрос: долго ли это продлится? Насколько его хватит? НЕУЖЕЛИ - PR-акция? Работы у него - непочатый край. Помочь ли с адресами/фото?

...
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«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
23:43 01.07
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ajax

Офигенная помощь стадиону от этих путешественников, своего рода - конюхов фёдоровых!))

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23:38 01.07
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sergey_l

Помянем: молкомбинат, мелькомбинат, хладокомбинат, мясокомбинат, азаровский мясокомбинат, ВНИИМЭТ, завод тары и упаковки, завод радиооборудования, КЗАЭ, стадион "Центральный", кинотеатры "Космос", "Мир", "Спартак", аккордеонка, автовокзал, завод "Стройдеталь", завод "Трансмаш", "Бахус", центральный рынок. Добавляйте.

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20:48 01.07
11 6756
ajax

Разумеется, ТАКИЕ люди на ТАКИХ авто часто игнорируют предупреждающие знаки. И кто же вам - скажет?

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Заместитель директора Дворца спорта погиб в аварии
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andrey3559

БМВ Х6 не мог двигаться медленно.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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"...сухие деревья опились тоже..." -------- Что сделали, извините?

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