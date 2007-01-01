Жителя Калужской области посадили на 10 лет за поджог флага в Химках

Хулиганство 27-летнего молодого человека попало на видео.

Прокуратура Московской области во вторник, 2 июля, объявила о завершении суда над жителем Калужской области Михаилом Ищенко.

Молодой человек 24 сентября прошлого года приехал в Химки, изрядно выпил и у входа в спортивный комплекс этого подмосковного города поджег флаг России.

- Указанные действия он совершил умышленно из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к гражданским и патриотическим чувствам, авторитету и достоинству Российской Федерации, Государственному флагу, - говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, что наш земляк, как тактично выразились в подмосковном ведомстве, «намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства».

В итоге по совокупности подвигов житель Калужской области отправился за решетку на 10 лет.