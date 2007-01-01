В Калужской области женщину будут судить за убийство сожителя
В понедельник, 1 июля, следственный комитет по Калужской области сообщил об обвинительном заключении в отношении жительницы Козельского района.
По версии следствия, 24 апреля этого года обвиняемая конфликтовала с сожителем, схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку.
От полученного ранения мужчина умер на месте. Во время конфликта женщина была пьяна.
Обвиняемая ждет решения суда под стражей.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....