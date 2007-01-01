В Калужской области женщину будут судить за убийство сожителя

Обвиняемая ждет решения суда.

В понедельник, 1 июля, следственный комитет по Калужской области сообщил об обвинительном заключении в отношении жительницы Козельского района.

По версии следствия, 24 апреля этого года обвиняемая конфликтовала с сожителем, схватила нож и ударила мужчину в грудную клетку.

От полученного ранения мужчина умер на месте. Во время конфликта женщина была пьяна.

Обвиняемая ждет решения суда под стражей.