В 2023 году мошенники украли у жителей Калужской области более миллиарда рублей
Половину похищенных денег преступники выманили за счет кредитов. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди.
За пять месяцев 2024 года в лапы мошенников попались 20 работников сферы образования и 15 специалистов в области здравоохранения. Весной в Обнинске работник здравоохранения перевела на счет мошенников 12 миллионов рублей. Ее убедили, что с ее карты пытаются совершить незаконную операцию.
Заместитель начальника УМВД России по Калужской области Владимир Дулин рассказал, что 90% мошенников находятся в недружественных странах.
Губернатор Владислав Шапша предложил вынести данный вопрос на обсуждение во время конференции «Цифровая революция».
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....