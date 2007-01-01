В 2023 году мошенники украли у жителей Калужской области более миллиарда рублей

Об этом стало известно на планерке правительства.

Половину похищенных денег преступники выманили за счет кредитов. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди.

За пять месяцев 2024 года в лапы мошенников попались 20 работников сферы образования и 15 специалистов в области здравоохранения. Весной в Обнинске работник здравоохранения перевела на счет мошенников 12 миллионов рублей. Ее убедили, что с ее карты пытаются совершить незаконную операцию.

Заместитель начальника УМВД России по Калужской области Владимир Дулин рассказал, что 90% мошенников находятся в недружественных странах.

Губернатор Владислав Шапша предложил вынести данный вопрос на обсуждение во время конференции «Цифровая революция».