В Калужской области 51 человека лишили российского гражданства

Такую статистику предоставили в пресс-службе полиции за первое полугодие 2024 года.

В 2023 году в законодательстве РФ произошли изменения. Теперь иностранцев лишают гражданства если они готовились к преступлению или уже совершили его.

Под это правило попадают такие составы, как сбыт наркотиков, изнасилование, нарушение конституционного строя или дискредитация ВС РФ. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислено свыше 60 статей. Мигранты-преступники отправляются в колонию и перестают быть гражданами России.