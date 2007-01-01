В Калужской области 51 человека лишили российского гражданства
В 2023 году в законодательстве РФ произошли изменения. Теперь иностранцев лишают гражданства если они готовились к преступлению или уже совершили его.
Под это правило попадают такие составы, как сбыт наркотиков, изнасилование, нарушение конституционного строя или дискредитация ВС РФ. Всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислено свыше 60 статей. Мигранты-преступники отправляются в колонию и перестают быть гражданами России.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....