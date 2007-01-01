В Калуге поймали наживающегося на пенсионерах лжегазовщика

Об том сообщили в пресс-службе полиции.

27-летний ранее судимый житель Калужской области звонил в случайные квартиры. Если он видел, что дверь открывает пожилой человек, то представлялся работником газовой службы.

После этого мошенник убеждал пенсионеров впустить его в квартиру, чтобы проверить газовое оборудование. После осмотра преступник сообщал своим жертвам об утечке газа, якобы устранял проблему и получал за это деньги.

На мошеннической схеме ему удалось заработать 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовно дело. Расследование продолжается.