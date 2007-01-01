В Калуге поймали наживающегося на пенсионерах лжегазовщика
27-летний ранее судимый житель Калужской области звонил в случайные квартиры. Если он видел, что дверь открывает пожилой человек, то представлялся работником газовой службы.
После этого мошенник убеждал пенсионеров впустить его в квартиру, чтобы проверить газовое оборудование. После осмотра преступник сообщал своим жертвам об утечке газа, якобы устранял проблему и получал за это деньги.
На мошеннической схеме ему удалось заработать 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовно дело. Расследование продолжается.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....