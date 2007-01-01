Новый вид мошенничества зафиксирован в Калуге
Об одном таком случае в понедельник, 3 июня, рассказала наша читательница.
Звонивший заявил женщине, что ее страховой полис нужно обновить.
Новый документ предлагали забрать в офисе в Москве либо в своей поликлинике.
При этом мошенники все равно просили продиктовать пришедший в СМС код. А это было подтверждение для входа на Госуслуги.
Ранее преступники в таких ситуациях заявляли, что заканчивается срок действия сим-карты.
Как сообщили нам в крупной страховой компании, они не звонят клиентам с такими вопросами. При обновлении данных людей могут пригласить в калужский офис, но по телефону ничего не решается.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....