Калужанка отдала телефонным мошенникам 6 миллионов рублей

Об очередном таком преступлении в понедельник, 3 июня, рассказали в полиции.

Все началось с того, что женщине в мессенджере написал якобы ее начальник. Там было фото руководителя и его имя.

Преступник сообщил, что с женщиной должен связаться представитель правоохранительных органов.

Чуть позже действительно последовал звонок. Калужанке рассказали, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы спастись, нужно самой взять деньги в долг у банка и перевести их на безопасный счет.

Женщина поверила и перевела мошенникам не только взятый кредит, но и все остальные сбережения.

Только после этого калужанка поняла, что общалась с преступниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».