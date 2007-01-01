Калужанка отдала телефонным мошенникам 6 миллионов рублей
Все началось с того, что женщине в мессенджере написал якобы ее начальник. Там было фото руководителя и его имя.
Преступник сообщил, что с женщиной должен связаться представитель правоохранительных органов.
Чуть позже действительно последовал звонок. Калужанке рассказали, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы спастись, нужно самой взять деньги в долг у банка и перевести их на безопасный счет.
Женщина поверила и перевела мошенникам не только взятый кредит, но и все остальные сбережения.
Только после этого калужанка поняла, что общалась с преступниками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....