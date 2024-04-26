В Калуге быстрый бегун ограбил прохожего

В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили 25 апреля в полиции.

Пострадавший сам подошел к грабителю на улице поговорить. Тот заметил у собеседника телефон, выхватил его и убежал.

Владелец гаджета не смог догнать грабителя, тот был слишком быстр.

За такие действия молодому калужанину грозит до четырех лет колонии.