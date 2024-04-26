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Калужанин переслал мошенникам 2,4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2024 11:30 3 494
Калужанин переслал мошенникам 2,4 миллиона рублей

Мужчине из Калуги позвонила преступница, которая рассказала, что у него якобы взломали аккаунт от Госуслуг.

Для восстановления доступа она попросила назвать код из уведомления.

Потом калужанину позвонил еще один человек под видом сотрудника банка. Он порекомендовал перевести сбережения на некий безопасный счет.

Только отправив крупную сумму, часть из которой он взял в кредит, житель Калуги понял, что общался с мошенниками, рассказали 26 апреля в полиции.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2024 11:30 3 494
Тэги: криминал
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