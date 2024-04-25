Гала-концерт фестиваля «Калужская школьная весна» прошел 24 апреля

Свои номера участники представили на сцене Областного молодежного центра.

«Калужская школьная весна» состоялась второй раз. Для участия в конкурсе прислали более 300 заявок. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

- В Калужской области много ярких, талантливых детей и молодежи, – обратился к участникам председатель Совета регионального отделения Движения Первых области Денис Миронов. - На фестивале представлено много жанров и направлений, номеров, но большая часть, конечно, осталась за кадром. Все, кто принял участие в этом проекте, прошел многодневные этапы, репетиции, отборы, уже является победителем, не стесняется идти навстречу творчеству.