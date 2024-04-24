Житель Калужской области до смерти избил знакомого

Преступление произошло в Думиничах 18 апреля. Приятели выпивали, а потом поссорились, рассказали в среду в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, 47-летний мужчина избил 34-летнего за оскорбления и нецензурную брань. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.