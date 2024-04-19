В Калуге мужчина избил продавщицу

О поступке 44-летнего мужчины сообщили в региональной пресс-службе УМВД в пятницу, 19 апреля.

По версии силовиков дебошир зашел за кассу и ударил женщину по голове кулаком. Она упала. После этого мужчина стал бить ее ногами по голове, а затем убежал из магазина.

Полицейским удалось поймать нарушителя. О его мотивах пока что неизвестно.

Расследование продолжается.