Калужанин зарегистрировал 11 мигрантов в своей комнате за бутылку и закуску

Как сообщили в полиции, ранее мужчина уже был судим.

По данным источника, иностранцы предлагали гостеприимному хозяину денег, но того они не заинтересовали. Кроме выпивки и закуски мужчина попросил вызвать такси до организации, которая осуществляет постановку на учет.

Судя по предварительным данным, 11 гостей из ближнего зарубежья жить в общежитии не собирались.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Хозяину резиновой комнаты грозит 3 года колонии.