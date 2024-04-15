В Калужской области поймали дилера

Мужчина пытался распространять наркотики в интернете. Об этом сообщили в понедельник, 15 апреля, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

При задержании оперативники нашли у дилера 12 граммов N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.