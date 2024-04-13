Калужанки лишились двух миллионов рублей из-за фейковой проверки купюр

Злоумышленники предлагают жителям Калужской области провести «срочный обмен» или «проверку» банкнот.

Об этом сообщило региональное правительство.

В начале этого месяца две жительницы Калуги лишились около двух миллионов рублей. Они впустили к себе в дом незнакомцев, которые представились специалистами социальных служб. Преступники предложили проверить 5-тысячные купюры для обмена на новые.

- На самом деле лжесотрудники подсовывают людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди», - рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения центробанка Павел Кузнецов.

Калужан вновь предупредили, что обновлённые банкноты — 100 и 5 000 рублей — поступают в оборот постепенно. Купюры образца 1997 года и их последующие модификации можно использовать в расчетах наравне с новыми. Обменивать ничего не нужно.