Калужанина осудили за поддержку террористов

Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности, сообщили 12 апреля в управлении ФСБ по Калужской области.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Как выяснило следствие, калужанин, когда находился в Турции, поддерживал контакты с находящимися на территории Сирии боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России). Он оказывал им финансовую помощь и продолжил это делать, когда вернулся в Россию.